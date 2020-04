Sechs Geschwister als Ärzte gegen Corona-Pandemie

Der jüngste unter den Tizzani-Ärzten, Davide (35), und sein Bruder Pietro (39) arbeiten in der Notaufnahme des Turiner Krankenhauses „San Giovanni Bosco“. Maria (46) ist in der Nothilfe des Krankenhauses Molinette in Turin, während die 37-jährige Alessandra und die 49-jährige Barbara in einer Geriatrie-Abteilung tätig sind. Emanuele (40) ist Kardiologe.