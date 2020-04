Zeitkapsel aus 1613 in Kirchturm Wieting entdeckt

„Am 28. April, am weißen Sonntage 1889, wurde dieses Turmkreuz wieder aufgerichtet“ - so beginnt jenes historische Schriftstück, das nach mehr als 100 Jahren eingeschlossen in einer Zeitkapsel jetzt bei der Sanierung des Kirchturmes der Pfarrkirche Wieting in Klein St. Paul im Görtschitztal entdeckt worden ist. „Die Urkunde berichtet von einem schweren Hagelunwetter, das das Kirchendach beschädigt hatte“, schildert Pfarrprovisor Jacek Wesoly.