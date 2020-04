26-jähriger Forstarbeiter von Baum erschlagen

Ein 26-jähriger Mann ist am Mittwoch in Salzburg im Zuge von Forstarbeiten in steilem Gelände unter einem Baumstamm eingeklemmt worden. Der Vater des Forstarbeiters fand ihn am Abend vor. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der junge Landwirt noch an der Unglücksstelle.