Für tot erklärte Frau bewegte sich in Leichensack

Die 46-Jährige wurde am Samstagmorgen in die Privatklinik San Fernando in Coronel Oviedo eingeliefert, weil sie an zu hohem Blutdruck litt. Nur zwei Stunden später teilte der Arzt der Familie mit, dass ihre Angehörige verstorben sei. Die Sterbeurkunde hatte er bereits ausgestellt. Dort wurde als Todesursache Gebärmutterkrebs angegeben.