Strache teilt auf neuer Facebook-Seite kräftig aus

Am Dienstagabend konnte die neue öffentliche Seite Straches bereits fast 5000 Fans verzeichnen. Neben den üblichen Einblicken in das Privatleben der Straches gab es auf der neuen Seite auch ein Posting, in dem der ehemalige Vizekanzler sein Ausscheiden aus der türkis-blauen Regierung hinterfragte: „Ich musste als Vizekanzler weg, weil ich in vielen Bereichen den Mächtigen des alten Systems und den EU-hörigen Zentralisten im Weg war“, schrieb Strache und befeuerte damit einmal mehr Verschwörungstheorien rund um die Hintergründe des berühmt-berüchtigten Ibiza-Videos.