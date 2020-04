Stöckl will nur mehr Norwegens „Ober-Adler“ sein!

Stöckl hatte seinen Lebensmittelpunkt gleich nach Beginn seines ersten Auslandsengagements im Sommer 2011 gemeinsam mit Partnerin Ina voll nach Norwegen verlegt. Er fühle sich in dem skandinavischen Land „daheim“, sagte der 46-Jährige, der in Oslo wohnt und ein Ferienhaus am Oslofjord gekauft hat. Die Familie habe vor, für immer in Norwegen zu bleiben, erklärte Stöckl.