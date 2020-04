Mann schoss sich mit Schleudersitz aus Kampfjet

Den Flug hatte der 64-Jährige von Kollegen als Überraschung geschenkt bekommen. Mit ihnen sei er am Vorabend zum Luftwaffenstützpunkt Saint-Dizier-Robinson im Osten von Frankreich gefahren, ohne das Programm für die folgenden Tage zu kennen, heißt es weiter in dem Bericht. Und: „Der Fluggast hat nie sein Interesse an dieser Art von Flug bekundet, insbesondere nicht an der Rafale“.