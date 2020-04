Radfahrer kollidierte mit Pkw: schwer verletzt!

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Nachmittag des Ostersonntag in Wies ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer mit einem Auto kollidierte. Der 29-jährige Radfahrer stürzte und zog sich laut dem Roten Kreuz Deutschlandsberg mehrere schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungsteams des Roten Kreuzes, das mit Notarzt und zwei Rettungswägen im Einsatz war, wurde der Verletzte mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber in ein Grazer Krankenhaus gebracht. Ebenso im Einsatz war die Polizei.