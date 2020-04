FPÖ: „Kurz befeuert Ängste der Österreicher“

Die selbst nicht gerade für Zurückhaltung in ihren Slogans bekannte FPÖ hat am Samstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgeworfen, „Zukunfts- und Existenzängste“ der Bevölkerung zu befeuern. Kurz sei in der aktuellen Corona-Krise von einer ehrlichen Informationspolitik „meilenweit“ entfernt, wie FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz findet.