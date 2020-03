Causa Ischgl: Nachrichtenchat sorgt für Wirbel

„Oder willst Du Schuld am Ende der Saison sein“

In zwei SMS-Botschaften, die auf dietiwag.org zu sehen sind, an den Betreiber der mittlerweile weit über Tirols Grenzen hinaus bekannten Ischgler Bar „Kitzloch“ rät er dem Inhaber, zuzusperren. Wörtlich: „Oder willst Du Schuld am Ende der Saison in Ischgl und eventuell Tirol sein.“