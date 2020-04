Bürgermeister: „Virus nicht in Ischgl produziert“

Vor dem 5. März - jenem Zeitpunkt, als die Tiroler Behörden erfahren hatten, dass 15 isländische Gäste in ihrer Heimat nach einem Ischgl-Aufenthalt positiv auf das Virus getestet worden waren - habe jedenfalls im Ort überhaupt kein Corona-Verdacht die Runde gemacht. Der erste positive Fall sei ihm am 7. März mit dem viel zitierten Barkeeper im Kitzloch bekannt geworden. Auch zuvor habe man - nach einer Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck - alle Hotels, in denen die Isländer gewohnt haben, informiert und die Eigentümer aufgefordert, Verdachtsfälle sofort zu melden. Und von Patienten, die mit grippeähnlichen Symptomen zum Arzt gingen, wurden Abstriche gemacht. Auch in der Zeit vom 5. März bis zum 13. März, an dem das Paznauntal unter Quarantäne gestellt worden war, sah Kurz keine Versäumnisse, wenngleich: „Im Nachhinein ist man vielleicht immer gescheiter.“