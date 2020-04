32-Jähriger stach Frau in den Hals: Lebensgefahr!

Bluttat in Wien-Penzing: Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf den Karsamstag im 14. Wiener Gemeindebezirk einer Frau in den Hals gestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt. Die Tat spielte sich in einer Wohnung unweit der Linzer Straße ab, der Täter dürfte im Vollrausch gehandelt haben.