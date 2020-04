Online-Meldesystem für Corona-Sünder gestartet

Ausgangsbeschränkungen wie bei uns

In Großbritannien gelten in der Covid-19-Krise ähnliche Ausgangsregeln wie bei uns. Die Briten sind angehalten, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten und möglichst nur für unerlässliche Besorgungen, also Lebensmittel- oder Medikamentenkäufe, für Arztbesuche oder kurze sportliche Aktivitäten in der Nähe des Wohnortes, ihre Wohnungen zu verlassen.