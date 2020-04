Direktvermarkter blühen in der Coronakrise auf

Viele ältere Kunden

Der Zuspruch der Leute in diesen Wochen zeige, dass man sich auf dem richtigen Weg befinde. An die Einrichtung eines Lieferservice hat die Familie Fritz nicht gedacht. „Dafür fehlt die Zeit, wir müssen ja auch produzieren.“ Derzeit kommen mehr Leute aus dem Ort in den Laden – viele ältere Menschen besonders deshalb, weil sie nicht in einem großen Supermarkt einkaufen möchten.