Schutzmasken-Spende aus China in Wien eingetroffen

Üblicherweise werden Spenden für Krisenregionen hierzulande eher auf den Weg geschickt. Jener Lkw, der am Vormittag im Arkadenhof des Rathauses eintraf, hatte jedoch sein Ziel bereits erreicht. Er brachte 44 Kartons mit in China produzierten Mundschutzmasken der Kategorie FFP2. Sie sind auf dem Luftweg nach Österreich transportiert worden. Angekauft worden waren sie mit dem eigenen Geld der in Österreich lebenden Chinesen.