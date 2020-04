Tiroler Erfinder mit Lösung für Corona-Überwachung

Sie machen Verkehrskameras ein Stück intelligenter! Michael Bredehorn und Georg Westner haben - wie berichtet - mit ihrem Start-up „Swarm Analytics“ eine Technologie entwickelt, die in Echtzeit erkennt, wie viele Radfahrer oder Fußgänger an einer Ampel warten oder eine Kreuzung passieren. Eine Technologie, die nun durchaus auch in der Coronakrise hilfreich sein könnte. „Wie sich gerade zeigt, ist es sehr wichtig, dass man die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus überwacht und genau weiß, wie viele Menschen zum Beispiel in einen Bus einsteigen oder auf einen Zug warten“, erklärt das Gründer-Duo.