Dunkelziffer bei Covid-Toten in Österreich unklar

Auswertungen von Daten in der Provinz Bergamo legen den Verdacht einer hohen Dunkelziffer bei Covid-19-Todesfällen in Italien nahe. Ob es auch in Österreich eine solche Dunkelziffer gibt - also dass Menschen dem Coronavirus ohne ärztliche Untersuchung zu Hause erliegen - und damit nicht in die offizielle Statistik eingehen, darüber könne man derzeit noch keine seriöse Auskunft geben, so ein Experte.