Drive-in-Test bei Corona-Verdacht

Rasch, einfach und sicher sollen die Covid-Checks sein. In der Landeshauptstadt wurde am vergangenen Samstag die erste Untersuchungs-Station eröffnet. Drive-in-Testungen können jedoch ausschließlich an Personen durchgeführt werden, die dazu aufgefordert wurden. Dazu müssen sich Betroffene, die Symptome zeigen, an die Telefonnummer 1450 wenden. Dort wird abgeklärt, ob ein Verdacht besteht. Erst wenn diesen auch der Amtsarzt bestätigt, gibt es einen Termin für die Testung. Weitere Stationen im ganzen Bundesland werden demnächst folgen. „Das zusätzliche Modell der Drive-in-Stationen soll zum einen die mobilen Abnahme-Teams des Roten Kreuzes und des ASBÖ entlasten, indem lange Fahrtrouten reduziert werden können“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.