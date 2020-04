Paltrow: Sextoys gegen Langeweile in Isolation

In ihrem Lifestyle-Onlineshop „Goop“ verkauft Gwyneth Paltrow allerlei Dinge, die das Leben schöner machen, und findet auch mit so manch Skurrilität bei ihren Fans anklang. So rissen sich Anfang des Jahres etwa viele um eine Duftkerze, die angeblich nach der Vagina der Schauspielerin riechen sollte. Selbst Heidi Klum bemühte sich öffentlich darum, noch eines der heiß begehrten Stücke zu erwischen.