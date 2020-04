Stabhochsprung-Ass springt 561 cm in seinem Garten

Olympiasieger Renaud Lavillenie ist derzeit so oder so der bekannteste Stabhochspringer der Welt. Seiner Popularität tat aber sicher nicht schlecht, als er das oben zu sehende Video ins Netz stellte. Denn im Video zeigt der Franzose einen 5,61-Meter-Trainingssprung in seinem eigenen Garten, mit dem er auf der Weltrangliste bereits Rang 8 belegen würde. Hinter sich selbst versteht sich.