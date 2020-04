Corona: Deutlich mehr Genesene als Neuinfizierte

In Niederösterreich wird indessen um einen Hausarzt - der erste Mediziner Österreichs, der an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben ist - getrauert. Niederösterreich musste somit am Sonntag insgesamt vier Todesopfer vermelden. Laut Bernhard Jany von der Klinken-Holding starben in Melk ein 89-Jähriger und in Lilienfeld ein 81- sowie ein 92-Jähriger. Alle Männer hatten dem Sprecher zufolge auch an Grunderkrankungen gelitten.