Über 7000 Österreich mit Sonderflügen heimgeholt

In der Türkei und in Neuseeland festsitzende Österreicher können am Mittwoch bzw. Donnerstag per Rückholflug nach Hause zurückkehren, hatte das Außenministerium zuvor auf Twitter bekannt gegeben. Demnach fliegt die Fluglinie Level (VK4101) am 8. April um 17.00 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) aus Istanbul nach Wien.