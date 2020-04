In Corona-Krise: Wohnzimmer-Konzerte boomen

# Milcky Chance, Adam Lambert & Co.

Milky Chance, Adam Lambert, Celine Dion, Alicia Keys, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Chris Martin, John Legend, Lady Gaga, Elton John, Lizzo und und und... All diese Künstler spielen am 18. April beim “One World: Together At Home“-Konzert im Livestream. Die Künstlermöchten damit die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation und all jene unterstützen, die sich in der Corona-Krise engagieren.