Wer tut so was? Mit Pfeil auf Taube geschossen!

„Natürlich können wir nur annehmen, dass auf die Taube mit einem Pfeil geschossen wurde“, so der zornige Chef Charly Forstner. „Wer bitte quält derart ein hilfloses Tier, das keinem etwas tut?“ Noch dazu in dieser Ausnahmesituation, in der es die Vögel in der Stadt ohnehin so schwer haben, da sie kaum Futter finden...