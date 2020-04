Zahl der Infizierten in Tirol erstmals rückläufig

Am Montag galten 270 Personen in Tirol als genesen und 1984 als derzeit erkrankt - die Gesamtzahl der bisherigen Fälle lag also bei 2267 (inklusive der bis dahin gemeldeten 13 Todesfälle). Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Fälle stieg bis Dienstagvormittag zwar auf 2320 an (inklusive 19 Todesfälle). Dafür galten aber am Dienstag bereits 387 Personen als genesen, was die Zahl der aktuell Erkrankten auf 1914 Personen, also unter den Wert von Montag, sinken ließ.