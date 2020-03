231 Pflegekräfte für Niederösterreich eingeflogen

Niederösterreich wolle gut vorbereitet sein auf alles, was noch komme, sagte Teschl-Hofmeister. Es gebe im Bundesland aktuell keine Krise in der 24-Stunden-Betreuung. Die am Dienstag eingeflogenen Betreuerinnen sollen „motiviert werden, so lange wie möglich zu bleiben, zumindest vier bis sechs Wochen“, so die Landesrätin.