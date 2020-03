Mit Probeführerschein der Polizei davongerast

Mit überhöhter Geschwindigkeit und durch Missachtung einer roten Ampel konnte Samstagnacht ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Wörgl in Tirol der Polizei entwischen. Der junge Mann zog in der Nachbarschaft die Aufmerksamkeit auf sich, da er wohl regelmäßig gegen die COVID-19-Maßnahmen verstieß. Er und sein Kollege (19) stammen beide aus Kundl - sie werden angezeigt.