KW 13 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Little Dragon - New Me, Same Us

Der Pop in Schweden hatte schon immer sein eigenes Verständnis von künstlerischer Ausübung. So sind etwa Robyn und Lykke Li zu Weltstars geworden, ohne auch nur im Ansatz irgendwelchen anderen Interpretinnen zu ähneln und auch das Indiepop-Kollektiv Little Dragon fährt seit mittlerweile 14 Jahren seinen ganz eigenen Film. „New Me, Same Us“ ist dabei schon der sechste Output in der keinesfalls arbeitsfaulen Karriere des Quartetts aus Göteborg und zeigt Little Dragon einmal mehr verändert und in der Ausrichtung moderner adaptiert. Fast selbstverständlich changieren sie zwischen melodischer und rhythmischer Akzentuierung einerseits und verspielter, fast schon transzendentaler Verschrobenheit andererseits hin und her. Dream Pop im Elektronikmantel bleibt das Hauptsegment für Frontfrau Yukimi Nagano und Co., doch mehr denn je experimentiert mit Lounge, Ambient- und, ja, sogar sanften Jazz-Anklängen. Eine flotte Disco-Single wie „Hold On“ steht am selben Platz wie das paralysierende „Water“ und beweist, dass die Band keine Berührungsängste mit dem Neuen hat und trotzdem gerne back to the roots geht. 8/10 Kronen