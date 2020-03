Die Straßen sind leer, dafür die Mülltonnen voll

150 Mitarbeiter für Entsorgung im Einsatz

40 Autos mit 100 Mitarbeitern waren auch gestern im Einsatz, dazu 50 Beschäftigte, die sich an den Abfallbehandlungsanlagen um die Weiterverarbeitung des Mülls kümmern. Die Mengen an entsorgtem Restabfall und Biomüll nahmen seit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen zu. 765 Tonnen Restabfälle wurden allein in der ersten Krisen-Woche in Linz gesammelt, um 32.000 Kilo mehr als in der Woche davor - wie zu Weihnachten, allerdings im März.