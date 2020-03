Coronavirus: Weitere 200 Österreicher zurückgeholt

Die Rückholaktion des Außenministeriums für die inmitten der Corona-Krise im Ausland gestrandeten Österreicher ist weiterhin in vollem Gang. Heute Abend landet ein Notflug mit bis zu 200 Personen aus Sri Lanka und Indien, wie Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Donnerstag mitteilte. Derzeit gibt es zwar nur knapp 700 Covid-19-Fälle in Indien, für die 1,3 Milliarden Einwohner des Subkontinents gilt aber eine strikte, dreiwöchige Ausgangssperre. Raus darf man nur für Einkäufe oder andere wichtige Besorgungen.