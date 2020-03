Deutliche Worte hat Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntag an österreichische Urlauber gerichtet, die sich noch im Ausland befinden. Manche würden „den Ernst der Lage nicht begreifen“, so Schallenberg, dessen Ressort derzeit „die größte Rückholaktion der Geschichte dieser Republik“ durchführt: „Das Außenministerium ist kein Reisebüro. Zu sagen, Sie wollen noch eine Trekkingtour machen oder ein paar Tage am Strand verbringen - das kann es nicht sein.“ Der Minister betonte, dass es nicht ewig Rückholflüge geben werde: „Beeilen Sie sich, wenn Sie nach Hause wollen!“