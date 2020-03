Voll-Quarantäne über Tiroler Skiorte verlängert

Mehr Freiheiten in anderen Orten

Obwohl für alle 279 Tiroler Gemeinden eine Quarantäne gilt, haben die restlichen Tiroler doch noch mehr Freiheiten als jene in den abgeriegelten Orten. Außerhalb dürfen die Tiroler etwa die Gemeindegrenze noch verlassen, um in die Arbeit zu gelangen oder Lebensmittel in einem anderen Ort zu besorgen, sofern dies nicht in der eigenen Gemeinde möglich ist. Auch das Besuchen von Lebenspartnern ist über die Gemeindegrenzen hinweg noch erlaubt.