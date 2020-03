„Haben Interesse, Verdächtigungen aufzuklären“

Die vom Verbraucherschützer Peter Kolba am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebrachte Sachverhaltsdarstellung in Sachen Corona-Hotspots Tiroler Skiorte sieht Landeshauptmann Günther Platter offenbar gelassen. Zudem widerspricht das Land Tirol den Aussagen, dass Ärzte in Ischgl nur definierte Personen testen durften.