„Durften in Ischgl nur definierte Personen testen“

Die Tiroler Gesundheitsbehörden wurden - wie berichtet - laut einer Strafanzeige des Verbraucherschutzvereins Österreichs (VSV) bereits am 30. Jänner über eine am Coronavirus erkrankte Frau informiert. Am 5. März deklarierte in der Folge Island den Tiroler Skiort Ischgl als Risikogebiet, nachdem 14 Urlauber infiziert aus dem Ski-Mekka heimgekehrt waren. Zwei Tage später wurden Ärzte von der Landessanitätsdirektion nach Ischgl entsandt, um Corona-Abstriche durchzuführen. Einer dieser beauftragten Ärzte hat sich mit brisanten Details an die „Krone“ gewandt.