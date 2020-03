Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Personen

Mit diesem Schritt setzt Deutschland erneut eine Maßnahme, die in Österreich bereits vor zwei Wochen gesetzt und bis zumindest Ostermontag verlängert hatte. Der Kontakt zu anderen Menschen soll generell auf ein Mindestmaß beschränkt werden. In der Öffentlichkeit soll in Zukunft ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden, 50 Zentimeter mehr als in Österreich.