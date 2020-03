Bereits fast 400 Steirer mit Coronavirus infiziert

17.20 Uhr: In der Steiermark kamen am Samstag bis 17 Uhr weitere 39 bestätigte Coronavirus-Fälle dazu. Damit sind insgesamt bereits 389 Menschen mit dem Erreger infiziert. Aufregung herrschte in Leoben: Bei einem Studentenwohnkomplex wurde ein 38-jähriger Italiener tot gefunden. Eine Coronainfektion kann nicht ausgeschlossen werden.