9000 in der Warteschleife - Profis unter Druck

Normalerweise fliegt er zu dieser Jahreszeit um die halbe Welt - auf der Jagd nach wichtigen Punkten für die Weltrangliste. Jetzt sitzt Tennis-Profi Sebastian Ofner aber daheim, in St. Marein im Mürztal. Der weltweite Turnier-Stopp (bis mindestens 7. Juni) trifft auch Steiermarks Nummer eins hart. „Das ist echt ein Wahnsinn, der längste Zeitraum, den du ansonsten keine Matches bestreitest, sind maximal vier Wochen - jetzt sind’s drei Monate!" Hauptproblem laut Ofner: „Dass man, sollte sich alles wieder beruhigen, seine Form so hinbekommt, dass man beim Neustart sofort am Leistungshöhepunkt ist."