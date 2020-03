Fendrich: „Regierung macht eine großartige Arbeit“

Austropop-Star Rainhard Fendrich ist bekannt dafür, sich immer wieder kritisch zur heimischen Innenpolitik zu äußern. Er fiel auch schon durch scharfe Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf. Doch für die derzeitigen Maßnahmen der türkis-grüne Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus findet der 65-Jährige nur lobende Worte. „Unsere Regierung macht eine großartige Arbeit derzeit, ein wunderbares Krisenmanagement“, so Fendrich in einer Video-Botschaft auf Facebook, in der er auch einen musikalischen Gruß an die gesamte Bevölkerung sendet. Standesgemäß handelt es sich dabei um seinen größten Hit „I Am From Austria“.