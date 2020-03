„Eine Chance für unsere frische Patchwork-Familie“

Vormittags machen die Kinder (6 und 16 Jahre) ihre Schulübungen bzw. hat der Ältere auch digitalen Unterricht. Letztes ist großartig, da so eine gewisse „Normalität“ gewährleistet ist und Timings eingehalten werden. Der Jüngere wiederum braucht deutlich mehr Betreuung und Aufmerksamkeit, was das parallele Arbeiten von zu Hause schwierig macht. Für ihn haben wir einen Fahrplan erstellt, damit er weiß, was an welchem Tag zu erledigen ist. Die Übungszettel und Lehrbücher legen wir ihm abends auf seinen Schreibtisch, da er zum Besipel die Mathe-Übungen sofort nach dem Aufstehen - und noch vor dem gemeinsamen Frühstück - erledigen will. So lernt er auch, seine Zeit besser einzuteilen, und es gibt weniger Diskussionspotential.