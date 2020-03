Waldbrand in Bad Hofgastein

Am Donnerstagnachmittag kam es am Ingelsberg in Bad Hofgastein zu einem Waldbrand. 40 Mann der örtlichen Feuerwehren bekämpften das Feuer und versuchten die Ausbreitung zu verhindern. Hubschrauber von Bundesheer und Innenministerium flogen Löscheinsätze. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.