NBA hofft weiter auf Fortsetzung der Saison

Deshalb könnte sich beispielsweise das Format für den Rest der Saison, in der ursprünglich am 18. April die Play-offs hätten beginnen sollen, ändern. So könnte etwa der Grunddurchgang auf 70 Partien pro Team verkürzt werden. Aktuell halten die 30 Klubs schon bei 63 bis 67 Spielen. Anschließend hätte man auch die Möglichkeit, die ersten Play-off-Runden im „best of five“- statt „best of seven“-Format zu absolvieren. Es gibt sogar schon Pläne, dass die nächste Spielzeit 2020/21 erst im Dezember startet und im August endet.