„Wascht die Hände“: Jetzt warnt auch IS vor Corona

Auch der Islamische Staat (IS) macht sich mittlerweile Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. In der jüngsten Ausgabe ihrer Wochenschrift „Al-Naba“ geben die Extremisten Tipps, wie Anhänger sich vor dem Virus SARS-CoV-2 schützen können. „Wascht die Hände“ und „bedeckt den Mund beim Gähnen und Niesen“, heißt es dort. Auch von Reisen in betroffene Länder rät der IS, der sonst zu Anschlägen in Europa und den USA aufruft, ab: „Gesunde Menschen sollten das Land der Epidemie nicht betreten, und Infizierte sollten es nicht verlassen.“