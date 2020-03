Salzburger Festspiele machen für eine Woche zu

Auch die Salzburger Festspiele wollen „alles in ihrer Macht stehende dazu beitragen, die alarmierende Ausbreitung des Corona Virus‘ in Österreich einzudämmen“. Von Montag bis vorerst 23. März wird deshalb der Betrieb geschlossen, um dadurch die Ansteckungsgefahr zu minimieren. „Nicht aufschiebbare Arbeiten werden, wo es möglich ist, per Tele-Working umgesetzt“, hieß es am Sonntag.