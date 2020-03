Lokale, über die man spricht: Restaurant Rau

In diesem Ambiente zelebriert Schraml gemeinsam mit seinem Kompagnon Christopher Koller eine jugendlich-moderne Regionalküche, verarbeitet Kräuter von der Wiese hinterm Haus, Wild aus dem Nationalpark Kalkalpen, Lämmer und Fische aus dem Ennstal. Die Regionalität ist dabei kein Dogma, Kabeljau und Steinbutt dürfen ebenso auf die Karte. Auch Oktopusse, die entweder geräuchert mit fermentiertem Kohlrabi als Einstimmung aufs abendliche Menü gesetzt werden oder aber in Tomatensauce geschmort mit Paccheri als Pasta-Vorspeise zu Tisch kommen (16,20 €). Als Mittagsmenü (3 Gänge zu 53,50 €) gibt’s Miesmuscheln mit Schwarzwurzeln und Champagnersauce ebenso wie Kaninchenkeule mit Karfiolcreme und grünem Pfeffer. Confiertes Lammherz (17,50 €) wird nach Art eines Beuschels mit molliger Sauce und kräftigem Liebstöckl-Aroma zubereitet. Osso Buco vom Schwein (19,20 €) nennt sich eine in kräuterwürzigem Jus geschmorte Stelze. Saftige Maishuhnbrust (14 €) liegt in einer grünen Velouté. Die extra zu bestellenden Gemüsebeilagen wären auch als eigenständige Gerichte ein Vergnügen: Babykartoffeln mit (selbst fermentiertem) Kimchi (5 €), gebratene Edelpilze (5 €) etc.