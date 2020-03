EM verschieben? ÖFB-Spitze: „Es würde Sinn machen“

Das für 30. März in Wien geplante Fußball-Ländermatch zwischen Österreich und der Türkei wird wohl nächste Woche abgesagt werden. Damit rechnet zumindest ÖFB-Präsident Leo Windtner mit Blick auf die wegen der Coronavirus-Pandemie angesetzten UEFA-Krisenkonferenz am kommenden Dienstag, wie er am Freitagabend in einer ORF-Sondersendung „Covid-19 Talk - Wie resistent ist der Sport?“ betonte. Und auch die EURO sieht er in Gefahr.