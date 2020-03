Analyse von Abwasser zeigt Cannabis als Volksdroge

Und die Analyse im Vorjahr zeigt einmal mehr, dass Cannabis hierzulande fast schon so etwas wie eine Volksdroge ist. „In jeder der untersuchten Regionen war THC das dominierende Suchtgift, wobei in Städten tendenziell mehr Cannabis konsumiert wird als am Land“, verdeutlicht der Experte. Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch war dabei in Innsbruck zu messen.