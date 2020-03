Tom Raffl: „Gefühl der Leere ist schon enorm“

Der Schock über den Abbruch der Eishockeyliga saß noch am Tag danach sehr tief. Auch bei den Eisbullen. „Es ist ein Sonderfall. Aber das Gefühl der Leere ist schon enorm. Man fühlt sich beraubt, ist genau an dem Punkt, für den das Team die ganze Saison hart gearbeitet hat. Dann kommen Kräfte zur Wirkung, auf die man keinen Einfluss mehr hat. Das muss man so hinnehmen“, fiel es Thomas Raffl auch am Mittwoch nicht leicht, darüber zu sprechen. „Es gibt viele Sachen, die über dem Eishockey, Sport stehen - die Gesundheit ist einfach wichtig.“