Auf fernem Exoplanet regnet es Eisentröpfchen

Winde tragen Eisendampf auf kühle Seite des Sterns

Die Winde tragen den Eisendampf auf die „nur“ noch rund 1500 Grad heiße Nachtseite, wo er offenbar kondensiert und als Regen fällt. Das schließen die Forscher aus Messungen mit einem neuen Instrument namens ESPRESSO (eine Abkürzung für Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), das am Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte in der chilenischen Atacama-Wüste installiert ist.