Einbrecher klingeln an der Tür

Die ersten warmen Frühlingstage locken viele in den Garten. Dort werden erste Arbeiten erledigt. Die Haustüre bleibt dabei oft unversperrt. Das machen sich gemeine Diebe offensichtlich zu Nutze. Im Bezirk Oberwart gab es in den vergangenen Tagen einige ähnlich gelagerte Vorfälle. Um sicher zu gehen, dass sich tatsächlich niemand mehr im Wohnhaus befindet, klingeln die Kriminellen an den Türen. Wird doch geöffnet, machen sich die mutmaßlichen Einbrecher mit einer fadenscheinigen Ausrede aus dem Staub. Sind die Bewohner tatsächlich nicht im Gebäude, marschieren die Diebe ungehindert in die Häuser und stehlen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände. Danach machen sich die Täter aus dem Staub.