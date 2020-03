Keine Uni-Lehrveranstaltungen mehr in Innsbruck

Studentin aus Norwegen unter Quarantäne

Die Frau wurde abgesondert und unter Quarantäne gestellt, die weiteren behördlichen Erhebungen sind im Gange. Die Erasmus-Feier fand am 2. März, in der „Claudiana“ in der Innsbrucker Altstadt statt. Auch jene Norwegerin, deren Coronavirus-Erkrankung am Freitag bekannt wurde, nahm an der Feier teil.

„Personen, die das Erasmus-Fest besucht haben, wurden vonseiten der Universität umgehend bereits am Wochenende informiert, dass eine am Coronavirus erkrankte Person am Fest teilnahm. Sie sind angehalten, in den kommenden 14 Tagen - beginnend mit dem Tag der Feier - auf ihren Gesundheitszustand zu achten“, erklärte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber.